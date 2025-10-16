F.N.B Aktie
WKN: 919910 / ISIN: US3025201019
|
16.10.2025 23:39:12
F.N.B. Corporation Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - F.N.B. Corporation (FNB) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $149.50 million, or $0.41 per share. This compares with $110.10 million, or $0.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $359.27 million from $323.32 million last year.
F.N.B. Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $149.50 Mln. vs. $110.10 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.30 last year. -Revenue: $359.27 Mln vs. $323.32 Mln last year.
