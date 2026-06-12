Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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12.06.2026 11:50:00
Fable 5: Anthropic stoppt verdeckte Eingriffe
Nach Kritik an heimlich manipulierten Antworten rudert Anthropic zurück: Die Schranken von Fable 5 werden sichtbar – auf Kosten von mehr Fehlalarmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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