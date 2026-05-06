Fabrinet präsentierte Quartalsergebnisse

Fabrinet hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,25 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,21 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 871,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at