Fabrinet Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Fabrinet (FN) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $112.6 million, or $3.11 per share. This compares with $86.6 million, or $2.38 per share, last year.
Excluding items, Fabrinet reported adjusted earnings of $3.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.8% to $1.132 billion from $833.61 million last year.
Fabrinet earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $112.6 Mln. vs. $86.6 Mln. last year. -EPS: $3.11 vs. $2.38 last year. -Revenue: $1.132 Bln vs. $833.61 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.45 To $ 3.60 Next quarter revenue guidance: $ 1.15 B To $ 1.20 B
