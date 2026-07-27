Fabtech Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fabtech Technologies hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,380 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 749,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fabtech Technologies 680,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at