Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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15.09.2026 13:02:00
Factory robots long posed a safety threat to human workers. This company says it has solved that problem.
Ahead of an expected public-market debut later this year, Agility Robotics says it’s cracked the code and devised humanoids that can work safely alongside real humans.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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