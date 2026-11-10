FactSet Reaffirms FY27 Outlook

(RTTNews) - FactSet (FDS) reaffirmed its fiscal 2027 outlook, which includes: organic ASV growth of 5.0% to 6.5%; revenues of $2.60 billion to $2.625 billion; GAAP operating margin of 31.0% to 32.0%; adjusted operating margin of 34.75% to 35.25%; GAAP diluted EPS of $17.00 to $17.50 and adjusted diluted EPS of $19.25 to $19.65.

The company issued its medium-term outlook through fiscal 2029. FactSet targets: organic revenue compound annual growth rate of approximately 6%; adjusted operating margin of at least 36% by fiscal 2029; and adjusted diluted EPS compound annual growth rate of approximately 10%.

In pre-market trading on NYSE, FactSet shares are down 0.11 percent to $326.37.