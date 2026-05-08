FalconStor Software: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FalconStor Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,3 Millionen USD – ein Plus von 73,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FalconStor Software 2,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at