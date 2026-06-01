Famur legte Quartalsergebnis vor

Famur stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 390,0 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 20,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 488,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at