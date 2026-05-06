FanDuel Aktie
WKN DE: FANDUE / ISIN: NET0FANDUEL1
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06.05.2026 22:12:08
FanDuel owner profits as a market-maker for prediction platforms
CEO Peter Jackson says Flutter expects new business to become ‘good contributor to our revenues’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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