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01.05.2026 06:31:29
Fangda Carbon New Material legte Quartalsergebnis vor
Fangda Carbon New Material hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 992,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fangda Carbon New Material einen Umsatz von 838,4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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