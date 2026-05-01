Fangda Carbon New Material legte Quartalsergebnis vor

Fangda Carbon New Material hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 143,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at