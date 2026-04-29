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29.04.2026 13:34:59
Fannie Mae Q1 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Fannie Mae (FNMA.OB):
Earnings: $65 million in Q1 vs. $6 million in the same period last year. EPS: $0.01 in Q1 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $40.22 million in Q1 vs. $39.02 million in the same period last year.
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