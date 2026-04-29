Fannie Mae Q1 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Fannie Mae (FNMA.OB):

Earnings: $65 million in Q1 vs. $6 million in the same period last year. EPS: $0.01 in Q1 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $40.22 million in Q1 vs. $39.02 million in the same period last year.