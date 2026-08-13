Farglory Land Development präsentierte Quartalsergebnisse

Farglory Land Development lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Farglory Land Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 756,90 Prozent auf 90,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at