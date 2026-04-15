Fastenal legte Quartalsergebnis vor

Fastenal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fastenal 2,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at