FATTAL legte Quartalsergebnis vor

FATTAL präsentierte in der am 30.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 11,05 ILS. Im letzten Jahr hatte FATTAL einen Gewinn von 21,06 ILS je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent auf 2,31 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,20 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at