FB Financial Aktie

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WKN DE: A2AR4E / ISIN: US30257X1046

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14.07.2026 04:16:40

FB Financial Corp Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - FB Financial Corp (FBK) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $58.65 million, or $1.13 per share. This compares with $2.91 million, or $0.06 per share, last year.

Excluding items, FB Financial Corp reported adjusted earnings of $58.90 million or $1.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 33.7% to $148.97 million from $111.41 million last year.

FB Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.65 Mln. vs. $2.91 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $0.06 last year. -Revenue: $148.97 Mln vs. $111.41 Mln last year.

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