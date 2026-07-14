FB Financial Corp Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - FB Financial Corp (FBK) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $58.65 million, or $1.13 per share. This compares with $2.91 million, or $0.06 per share, last year.

Excluding items, FB Financial Corp reported adjusted earnings of $58.90 million or $1.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 33.7% to $148.97 million from $111.41 million last year.

FB Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.65 Mln. vs. $2.91 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $0.06 last year. -Revenue: $148.97 Mln vs. $111.41 Mln last year.