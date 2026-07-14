FB Financial Aktie
WKN DE: A2AR4E / ISIN: US30257X1046
|
14.07.2026 04:16:40
FB Financial Corp Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - FB Financial Corp (FBK) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $58.65 million, or $1.13 per share. This compares with $2.91 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, FB Financial Corp reported adjusted earnings of $58.90 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 33.7% to $148.97 million from $111.41 million last year.
FB Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.65 Mln. vs. $2.91 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $0.06 last year. -Revenue: $148.97 Mln vs. $111.41 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FB Financial Corp
|
12.04.26
|Ausblick: FB Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: FB Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FB Financial Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FB Financial Corp
|56,57
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehen schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendierten im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.