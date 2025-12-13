Milestone Pharmaceuticals Aktie

Milestone Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG6 / ISIN: CA59935V1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.12.2025 04:17:32

FDA Approves Milestone Pharma' CARDAMYST, First Self-Administered Treatment For PSVT

(RTTNews) - Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) announced that the U.S. Food and Drug Administration has approved its first commercial product, CARDAMYST (etripamil) nasal spray. The prescription medication is indicated for the conversion of acute symptomatic episodes of paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) to sinus rhythm in adults.

The approval represents a major milestone, as it provides more than two million Americans living with PSVT access to a rapid-acting treatment option that can be self-administered outside of the emergency department or other healthcare settings.

CARDAMYST is expected to be available in retail pharmacies beginning in the first quarter of 2026.

CARDAMYST nasal spray is a novel and rapid-acting calcium channel blocker delivered when needed to treat often highly symptomatic and unpredictable episodes of PSVT. With CARDAMYST, adults with PSVT can be prepared wherever and whenever episodes occur, providing them with active management and a greater sense of control of their condition.

MIST closed Friday's regular trading at $2.41, down $0.54 or 18.31%. But in after-hours trading, the stock recovered slightly to $2.46, gaining $0.05 or 2.07%.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shs 2,41 -18,31% Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen