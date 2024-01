FDP-Fraktionschef: Koalition spricht erneut über Agrarsubventionen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition will nach Worten des FDP-Politikers Christian Dürr erneut über die geplanten Kürzungen von Subventionen für die Agrarindustrie sprechen. "Meinem Eindruck nach ist sich die Koalition in dieser Frage auch einig. Daher werden wir darüber erneut beraten", sagte der Fraktionschef der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag) laut Vorabmeldung. Ziel sei es, für die Bauern eine faire Lösung zu finden. Dürr hatte bereits im Dezember auf Änderungen gedrungen und unter anderem auf den Wettbewerb mit ausländischen Betrieben verwiesen. Die Koalition will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Dagegen gab es bereits Proteste. Der Bauernverband hat zudem zu einer Aktionswoche ab Montag aufgerufen./sey/DP/zb