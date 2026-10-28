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28.10.2026 21:02:55
Fed Will Hold Fewer Rate-Setting Meetings Starting Next Year
Kevin M. Warsh, the Federal Reserve’s chairman, said the central bank would vote on interest rates seven times in 2027 and six in 2028. It has traditionally voted eight times per year.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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