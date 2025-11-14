Fedders Lloyd präsentierte Quartalsergebnisse

Fedders Lloyd hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,83 INR. Im Vorjahresviertel hatte Fedders Lloyd 2,25 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Fedders Lloyd 534,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 850,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at