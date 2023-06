FedEx Aktienanalyse: Konsolidierung beim Logistikriesen. Steigende Dividende trotz Sparkurs.





FedEx ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen. Mit Hauptsitz in Memphis, Tennessee, USA, hat sich FedEx zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Logistikmarken weltweit entwickelt.





Die Geschichte von FedEx begann im Jahr 1971, als Frederick W. Smith die Idee hatte, einen effizienten und zuverlässigen Lieferservice zu schaffen, der Pakete über Nacht zustellt. Smith gründete das Unternehmen mit dem Namen Federal Express und startete mit einer Flotte von 14 Dassault Falcon-Jets. Die Idee war bahnbrechend und revolutionierte die Art und Weise, wie Pakete und Dokumente transportiert wurden. Zudem wurden in der Anfangszeit auch Schecks an ihren Bestimmungsort gebracht.





Im Laufe der Jahre hat sich FedEx kontinuierlich weiterentwickelt und sein Dienstleistungsportfolio erweitert. Heute bietet das Unternehmen eine breite Palette von Lösungen an, darunter Luft- und Seefracht, E-Commerce, Supply-Chain-Management, Logistiklösungen und vieles mehr. FedEx bedient Kunden in über 220 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt und verfügt über ein beeindruckendes globales Netzwerk. Als erstes Unternehmen der USA schaffte FedEx einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar.





Eine der Kernstärken von FedEx liegt in seiner logistischen Expertise. Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Technologien und Systeme, um den reibungslosen Transport von Gütern zu gewährleisten. Von der Abholung der Sendung bis zur Zustellung an den Bestimmungsort bietet FedEx effiziente und zuverlässige Dienstleistungen. Das Unternehmen ist für seine hohe Servicequalität und pünktliche Lieferungen bekannt. Hierbei spielte schon immer das Tracking eine große Rolle. Zunächst über Call Center und später mit tragbaren Computern wurden jeweils die Stationen der Lieferung aufgezeichnet und an die Kunden weitergegeben.





Ein weiterer Bereich, in dem FedEx eine führende Rolle einnimmt, ist die Nachhaltigkeit. Das Unternehmen engagiert sich aktiv für umweltfreundliche Lösungen und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. FedEx investiert in alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge und andere Initiativen, um seine Umweltauswirkungen zu minimieren.





FedEx ist auch ein Arbeitgeber von großer Bedeutung. Mit über 400.000 Mitarbeitern weltweit schafft das Unternehmen Arbeitsplätze und bietet seinen Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven. Gerade in der Coronazeit mit steigendem Frachtaufkommen wurde der Ausbruch betrieben, der nun zu einer Konsolidierung führt. In diesem Prozess sieht sich das Unternehmen weiterhin, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigen. Diese haben wir für Sie parat und verweisen auf interessante Chart-Ideen aus dem Aktienkursverlauf mit dem Freestoxx-Tool.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:













Das Video zur FedEx Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist FedEx das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.