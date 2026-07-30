30.07.2026 14:41:03

Fed’s Preferred Inflation Gauge Eased During Pause in Iran War

Price pressures eased during a brief reprieve in the war with Iran, but the resumption of fighting suggests that inflation risks are still prevalent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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