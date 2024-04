FEIERTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/01. April 2024

Die wichtigsten Meldungen aus dem Feiertagsprogramm von Dow Jones Newswires.

Tesla-Wettbewerber BYD verzeichnet im März Absatzsprung

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD verzeichnete im März einen sprunghaften Anstieg seiner Verkaufszahlen. Im ersten Quartal verkaufte BYD 626.263 New-Energy-Fahrzeuge, zu denen auch Elektroautos und Plug-Ins gehören, und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, stiegen die Verkäufe im März um 46 Prozent, nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres zurückgegangen waren.

Microsoft und OpenAI planen 100 Mrd USD-Rechenzentrum

Microsoft und der Partner für künstliche Intelligenz OpenAI planen einem Medienbericht zufolge ein Rechenzentrumsprojekt, das 100 Milliarden Dollar kosten und einen KI-Supercomputer enthalten könnte. Die beiden Unternehmen planen einen Supercomputer namens Stargate mit Sitz in den USA, der in einem Rechenzentrumsprojekt enthalten sein soll, das die Arbeit von OpenAI im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützt, berichtete The Information am Freitag unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen.

UPS schließt mit dem U.S. Postal Service Luftfrachtvertrag ab

United Parcel Service (UPS) hat einen bedeutenden Luftfrachtvertrag mit dem U.S. Postal Service (USPS) abgeschlossen, der die bestehenden Beziehungen zwischen dem Paketdienstleister und dem USPS weiter ausbaut. Durch den neuen Vertrag wird UPS zum wichtigsten Luftfrachtanbieter für den USPS. UPS wird den Großteil der USPS-Luftfracht in den USA befördern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/err

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)