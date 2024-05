FEIERTAGS-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/1. Mai 2024

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus Wirtschaft und Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires:

US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe sinkt unter 50 Punkte

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA ist im April gesunken. Der vom Institute für Supply Management (ISM) erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 49,2 (März: 50,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 50,1 Punkte prognostiziert. Unterhalb von 50 Punkten deutet der Index eine sinkende Aktivität an. Der Index der Auftragseingänge sank auf 49,1 (51,4) Punkte, der Index der Beschäftigung stieg auf 48,6 (47,4) Punkte und der Preisindex auf 60,9 (55,8) Punkte.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie stagniert im April

Die Aktivität in der US-Industrie hat im April stagniert. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,0 von 51,9 Punkten im März. Volkswirte hatten einen Stand von 49,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. "Die Auftragseingänge gingen zum ersten Mal seit Dezember zurück, was bedeutet, dass sich die Hersteller auf die Aufträge, die in den Vormonaten erteilt wurden, verlassen mussten, um die Produktion aufrechtzuerhalten", sagte Chefökonom Chris Williamson.

ADP: US-Privatsektor schafft im April mehr Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im April etwas deutlicher als erwartet gewachsen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 192.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 183.000 Jobs vorausgesagt. Im März waren unter dem Strich 208.000 Arbeitsplätze hinzugekommen und damit 24.000 mehr als ursprünglich gemeldet. "Im April wurden auf breiter Basis neue Mitarbeiter eingestellt", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin von ADP. "Nur der Informationssektor - Telekommunikation, Medien und Informationstechnologie - zeigte Schwäche und verzeichnete Arbeitsplatzverluste und die geringsten Lohnzuwächse seit August 2021", fügte sie hinzu.

Zahl offener US-Stellen im März etwas niedriger als erwartet

Die Zahl der offenen Stellen in den USA hat im März etwas deutlicher als erwartet abgenommen. Wie das Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 8,49 (Februar revidiert: 8,81) Millionen offene Stellen. Analysten hatten auf Basis eines vorläufigen Februar-Wertes von 8,76 Millionen einen Rückgang auf 8,69 Millionen prognostiziert. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank auf 3,33 (3,53) Millionen und die Zahl der Entlassungen auf 1,53 (1,68) Millionen.

US-Rohöllagerbestände unerwartet gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben in der Woche zum 26. April 2024 zugenommen. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,265 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen dagegen Rückgang um 1,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,368 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,344 Millionen Barrel zu. Die Ölproduktion in den USA blieb in der Woche mit 13,1 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 13,1 Millionen Barrel.

Chinesische Elektroauto -Hersteller steigern Verkaufszahlen im April

BYD und eine Reihe anderer chinesischer Elektroauto-Hersteller haben im April höhere Verkäufe und Auslieferungen verzeichnet. Dies ist ein Zeichen für eine anziehende Nachfrage inmitten des anhaltenden Preiskampfs und der Bemühungen der chinesischen Regierung, den Verbrauch auf dem größten Elektroauto-Markt der Welt anzukurbeln. Das von Warren Buffett unterstützte Unternehmen BYD, der weltgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen, teilte am Mittwoch mit, dass sein Gesamtabsatz im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 49 Prozent auf 313.245 Fahrzeuge geklettert sei. Das waren 3,6 Prozent mehr als im März und der zweite Monat in Folge, in dem das Unternehmen mehr als 300.000 Fahrzeuge verkaufte.

Scholz lehnt Erhöhung des Renteneintrittsalters ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach einer Erhöhung des Renteneintrittsalters eine Absage erteilt. "Noch nie haben Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viele Stunden gearbeitet wie im vorigen Jahr", sagte er in einem vom Bundespresseamt veröffentlichten Podcast. "Deshalb ärgert es mich, wenn manche abschätzig vom 'Freizeitpark Deutschland' reden. Oder wenn gefordert wird, das Renteneintrittsalter anzuheben", betonte Scholz. Für ihn sei es eine Frage des Anstands, denen, die schon lange gearbeitet hätten, nicht den verdienten Ruhestand streitig zu machen. "Und auch die Jüngeren, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, haben das Recht zu wissen, wie lange sie arbeiten müssen."

