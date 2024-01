Felbermayr: Engpässe im Roten Meer treiben Preise weiter nach oben

Der Umweg, den Schiffe im Welthandel derzeit wegen der Spannungen im Roten Meer nehmen müssen, "treibt die Preise leider Gottes weiter nach oben", so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr in der ORF-"ZiB1" am Freitagabend. Um etwa 5 Prozent teurer werden könnten Gewand und Schuhe. Offen sei jedoch, wie stark höhere Transportkosten tatsächlich an die Endkunden weitergegeben werden. Und mit der Lage in der Coronakrise sei die jetzige Situation auch nicht vergleichbar.

