Ferguson Aktie
WKN DE: A2PG87 / ISIN: JE00BJVNSS43
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09.11.2026 12:56:50
Ferguson Enterprises Inc. Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Ferguson Enterprises Inc. (FERG) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $598 million, or $3.08 per share. This compares with $638 million, or $3.24 per share, last year.
Excluding items, Ferguson Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $664 million or $3.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $9.026 billion from $8.245 billion last year.
Ferguson Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $598 Mln. vs. $638 Mln. last year. -EPS: $3.08 vs. $3.24 last year. -Revenue: $9.026 Bln vs. $8.245 Bln last year.
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