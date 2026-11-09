Ferguson Enterprises Inc. Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - Ferguson Enterprises Inc. (FERG) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $598 million, or $3.08 per share. This compares with $638 million, or $3.24 per share, last year.

Excluding items, Ferguson Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $664 million or $3.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.5% to $9.026 billion from $8.245 billion last year.

Ferguson Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $598 Mln. vs. $638 Mln. last year. -EPS: $3.08 vs. $3.24 last year. -Revenue: $9.026 Bln vs. $8.245 Bln last year.