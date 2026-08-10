Ferguson Aktie
WKN DE: A2PG87 / ISIN: JE00BJVNSS43
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10.08.2026 12:55:34
Ferguson Enterprises Inc. Reports Advance In Q2 Income
(RTTNews) - Ferguson Enterprises Inc. (FERG) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $666 million, or $3.43 per share. This compares with $634 million, or $3.21 per share, last year.
Excluding items, Ferguson Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $658 million or $3.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $8.751 billion from $8.363 billion last year.
Ferguson Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $666 Mln. vs. $634 Mln. last year. -EPS: $3.43 vs. $3.21 last year. -Revenue: $8.751 Bln vs. $8.363 Bln last year.
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