Ferguson Enterprises Inc. Reports Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Ferguson Enterprises Inc. (FERG) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $666 million, or $3.43 per share. This compares with $634 million, or $3.21 per share, last year.

Excluding items, Ferguson Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $658 million or $3.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $8.751 billion from $8.363 billion last year.

Ferguson Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $666 Mln. vs. $634 Mln. last year. -EPS: $3.43 vs. $3.21 last year. -Revenue: $8.751 Bln vs. $8.363 Bln last year.