Ferrari veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ferrari lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ferrari ein EPS von 2,08 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent auf 1,77 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,64 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at