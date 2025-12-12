Ferrellgas Partners LP Partnership Units Aktie
Ferrellgas Posts Lower Q1 Loss, But Revenue Edges Down
(RTTNews) - Ferrellgas Partners, L.P. (FGP), a propane supplier, on Friday reported a narrower first-quarter loss, helped by lower expenses, though revenue decreased.
Net loss attributable to Ferrellgas Partners was $26.93 million, compared with a loss of $146.67 million in the same quarter last year. The prior-year results included a $125 million Eddystone litigation settlement.
Class A unitholders' interest in net loss was $43.14 million, or $8.88 per Class A unit, improving from a loss of $161.43 million, or $33.23 per Class A unit, a year earlier.
The company recorded an operating income of $1.87 million compared with an operating loss of $122.93 million a year ago.
Quarterly revenue declined to $355.19 million from $364.09 million a year ago.
Ferrellgas Partners units closed at $18.95 on Thursday, up 0.06%.
