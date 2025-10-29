SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
29.10.2025 05:30:00
Festgeld, Aktien, ETFs: So sichern Sie Ihr Geld vor einem Crash
Überschuldete Staaten und eine aufgepumpte KI-Branche: Bei vielen Anlegern wächst die Sorge vor einem Crash des Aktienmarkts. Taugen Gold, Bitcoin und Immobilien tatsächlich als Absicherung?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
