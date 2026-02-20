FFLSmidth präsentierte Quartalsergebnisse

FFLSmidth hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,80 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FFLSmidth ein Ergebnis je Aktie von 6,30 DKK vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,60 Prozent auf 4,07 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,33 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6,32 DKK prognostiziert, während der Umsatz bei 3,97 Milliarden DKK erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,100 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 17,90 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 27,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,61 Milliarden DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,19 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 23,19 DKK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 14,50 Milliarden DKK, befunden.

Redaktion finanzen.at