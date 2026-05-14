FIELDS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FIELDS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FIELDS 0,500 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat FIELDS mit einem Umsatz von insgesamt 124,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 55,71 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,16 Milliarden USD gegenüber 922,14 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at