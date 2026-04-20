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20.04.2026 06:31:29
Fifth Third Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Fifth Third Bancorp hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.
Fifth Third Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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