Figure Technology Solutions, Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR):

Earnings: $15.16 million in Q4 vs. $5.48 million in the same period last year. EPS: $0.06 in Q4 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $159.91 million in Q4 vs. $83.86 million in the same period last year.