Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
|
27.02.2026 05:29:10
Figure Technology Solutions, Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR):
Earnings: $15.16 million in Q4 vs. $5.48 million in the same period last year. EPS: $0.06 in Q4 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $159.91 million in Q4 vs. $83.86 million in the same period last year.
Nachrichten zu Figure Technology Solutions
Analysen zu Figure Technology Solutions
Aktien in diesem Artikel
|Figure Technology Solutions
|34,04
|-1,79%
