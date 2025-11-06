Filatex India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Filatex India hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Filatex India 0,300 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Filatex India im vergangenen Quartal 10,76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Filatex India 10,49 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at