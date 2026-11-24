General Motors (NASDAQ:GM) investors have heard plenty about the company's electric future, and also the billions in charges it (and many other auto companies) took by pumping the brakes when electric vehicles (EVs) took off more slowly than anticipated in the U.S.

Then a funny thing happened: Demand for hybrids took off, and it's fair to say that GM wasn't ready to seize the opportunity.

That appears to be changing. Now, GM is preparing to bring more hybrids into its lineup. That could help it compete for customers who want better fuel economy without making the jump to an all-electric vehicle.

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