Finanzergebnisse der Gruppe zum 30. Juni 2023 bestätigen solide finanzielle Leistung und kontinuierliche Ausweitung der EBITDA-Marge

Am 31. Juli hat der Verwaltungsrat der Nexi S.p.A. die konsolidierten Finanzergebnisse der Gruppe zum 30. Juni 2023 genehmigt.

"Dieses erste Halbjahr bestätigt ein solides und profitables Wachstum in allen unseren Geschäftsbereichen und in den verschiedenen geografischen Gebieten, in denen wir tätig sind, trotz der anhaltend unsicheren makroökonomischen Situation", kommentierte Paolo Bertoluzzo, CEO der Nexi Group. "Wir setzen unsere Entwicklung mit großer Rationalität und Disziplin fort, indem wir in die Wachstumsbereiche mit dem größten Potenzial investieren, unser Geschäftsportfolio zunehmend fokussieren und die Cash-Generierung im Interesse unserer Aktionäre beschleunigen. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt mit Blick auf digitale Zahlungen bleibt es unser Ziel, unsere Position an der Spitze der Branche auf europäischer Ebene zu festigen und die digitale Entwicklung der Länder, in denen wir tätig sind, zu unterstützen."

Im 2. Quartal 2023 wurden für die Acquiring-Volumina1 in allen Regionen, trotz eines schwierigeren Jahresvergleichs aufgrund der Wiedereröffnungen nach Covid-19 im 2. Quartal 2022, ein anhaltendes Volumenwachstum verzeichnet. Im Vergleich zum Jahr 2019 beschleunigte sich das Volumen im 1. Halbjahr 2023 und erreichte im Juni ein Wachstum von über 30 % in allen Regionen. Die Volumenwachstumsraten der verschiedenen Kategorien nähern sich Post-Covid-2019 langsam wieder einem normaleren Niveau an.

Wichtigste konsolidierte betriebswirtschaftliche Finanzergebnisse2

Im 1. Halbjahr 2023 erzielte die Gruppe solide Finanzergebnisse. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.577,0 Mio. €, ein Plus von 8,1 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022, und das EBITDA betrug 771,8 Mio. €, ein Plus von 11,6 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022. Die EBITDA-Marge lag bei 49 % und damit um 153 Basispunkte höher als im 1. Halbjahr 2022.

Im 2. Quartal 2023 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 835,3 Mio. €, ein Plus von 7,3 % gegenüber dem 2. Quartal 2022, und das EBITDA betrug 436,1 Mio. €, ein Plus von 10,1 % gegenüber dem 2. Quartal 2022. Die EBITDA-Marge erreichte 52%.

In den operativen Geschäftsbereichen der Nexi Group wurden im 1. Halbjahr 2023 folgende Ergebnisse erzielt:

Merchant Solutions, auf die rund 56% des Gesamtumsatzes der Gruppe entfielen, verzeichneten einen Umsatz von 886,4 Mio. €, +9,8% gegenüber dem Vorjahr. Im 1. Halbjahr 2023 wurden 8.766 Millionen Transaktionen abgewickelt, ein Plus von 14,9 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem verarbeiteten Transaktionswert von 392,0 Milliarden Euro, +9,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Während des Halbjahres setzte sich der Aufwärtstrend beim Wert der Transaktionen in der gesamten Gruppe fort, was vor allem die internationalen Programme in Verbindung mit einem anhaltend starken Wachstum des Kundenstamms und die Anzahl der Terminals zurückzuführen ist.

Im 2. Quartal 2023 erreichte der Umsatz der Merchant Solutions 473,9 Mio. €, +8,3 % gegenüber dem Vorjahr, trotz des schwierigen Vergleichs mit dem Vorjahr.

Zu den wichtigsten, im 1. Halbjahr 2023 bei Merchant Solutions umgesetzten Initiativen zählen:

Partnerschaft mit ISVs: Es wurden neue Partnerschaften mit ECRs und auf den Einzelhandel und das Gastgewerbe spezialisierten vertikalen Anbietern geschlossen; Fortschritte bei der Einführung neuer Funktionalitäten und Best Practices für KMU in allen Märkten. Die Einführung von SoftPOS in den verschiedenen geografischen Regionen wird fortgesetzt; Strategische Partnerschaft mit Computop, einem führenden Anbieter von eCommerce-Lösungen in Deutschland, die unser Online- und Omnichannel-Angebot in der DACH-Region und anderen Regionen stärken; Kontinuierliche Stärkung der Partnerschaften (wie etwa mit dem eCom-Enabler Shopware). Überdies wurde in Polen eine bevorzugte Partnerschaft mit Shopify unterzeichnet; Fortgesetzte Entwicklung des LAKA-Angebots, der datengestützten Insights-Suite in den nordischen Ländern und Funktionen für unbeaufsichtigte Terminals für das Gastgewerbe und den EV-Ladebereich.

Issuing Solutions , die rund 33% des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmachen, verzeichneten einen Umsatz von 516,5 Mio. €, ein Plus von 8,2% gegenüber dem Vorjahr. Im 1. Halbjahr 2023 wurden 9.178 Millionen Transaktionen im Wert von 425,4 Mrd. € abgewickelt, was einem Anstieg von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (+9,3 % im Jahresvergleich). Die Transaktionsvolumina sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, was insbesondere auf internationale Programme zurückzuführen ist.

, die rund 33% des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmachen, verzeichneten einen Umsatz von 516,5 Mio. €, ein Plus von 8,2% gegenüber dem Vorjahr. Im 1. Halbjahr 2023 wurden 9.178 Millionen Transaktionen im Wert von 425,4 Mrd. € abgewickelt, was einem Anstieg von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (+9,3 % im Jahresvergleich). Die Transaktionsvolumina sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, was insbesondere auf internationale Programme zurückzuführen ist. Im 2. Quartal 2023 erzielten Issuing Solutions einen Umsatz von 270,0 Mio. €, ein Plus von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Das Quartalsergebnis in Italien wurde insbesondere durch einen günstigen Volumen-Mix, eine Beschleunigung des internationalen Debitgeschäfts und einen einmaligen Beitrag mit Blick auf Fusionen und Übernahmen von Banken gestützt.

Digital Banking Solutions, die etwa 11% der Gesamtumsätze der Gruppe ausmachen, verzeichneten Umsätze in Höhe von 174,2 Mio. €, ein Plus von 0,3% im Jahresvergleich, wobei das starke Volumenwachstum durch die Auswirkungen der Bankenkonsolidierung, die 2022 in Italien stattfand, weitgehend ausgeglichen wurde.

Im 2. Quartal 2023 verzeichneten Digital Banking Solutions einen Umsatz von 91,4 Mio. € und blieben damit im Jahresvergleich stabil.

Im 1. Halbjahr 2023 beliefen sich die Gesamtkosten auf 805,2 Mio. € und stiegen im Jahresvergleich um 5,0 %, was auf das Volumen- und Geschäftswachstum, Investitionen in Personal in zentralen strategischen Bereichen und den Inflationsdruck zurückzuführen ist. Im 2. Quartal 2023 beliefen sich die Gesamtkosten auf 399,2 Mio. €, ein Anstieg von 4,4 % gegenüber dem 2. Quartal 2022 und eine Normalisierung nach dem Höchststand im 1. Quartal 2023.

Nexi bestätigte den Einsatz für Investitionen in Technologie und Innovation. Die Gesamtinvestitionen3 beliefen sich im 1. Halbjahr 2023 auf 230 Mio. €, was 15 % des Nettoumsatzes entspricht. Im Einzelnen entfielen 78 Mio. € auf Transformations- und Integrationsinitiativen und 152 Mio. € auf Investitionen in die laufende Innovation von Produkten und Dienstleistungen, die Aufrechterhaltung hochwertiger Dienstleistungen und Sicherheit, die Anschaffung von POS- und Geldautomaten sowie einmalige Erneuerungen im Zusammenhang mit der strategischen Infrastruktur.

Anhaltend starke Senkung der Transformations- und Integrationskosten um 54,0 Mio. €, ein Rückgang um 25 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022; unter dem EBITDA liegende Einmaleffekte sanken auf 79,1 Mio. € im 1. Halbjahr 2023.

Während des Halbjahres steigerte die Gruppe ihre Leistung in Bezug auf das EBITDA abzüglich Investitionen und Einmaleffekten um18,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Der normalisierte Nettogewinn4 belief sich im 1. Halbjahr 2023 auf 295,0 Mio. €, mit einem normalisierten Gewinn je Aktie von 0,22 €, ein Anstieg um 8,0 % gegenüber dem Vorjahr.

Der Liquiditätsüberschuss belief sich im 1. Halbjahr 2023 auf 270,5 Mio. €.

Zum 30. Juni 2023 belief sich die Nettofinanzverschuldung auf 5.422 Mio. € und das Verhältnis Nettofinanzverschuldung/EBITDA auf 3,2x. Das Verhältnis Pro-Forma- Nettofinanzverschuldung/EBITDA einschließlich Run-Rate-Synergien lag bei etwa 2,8x, was dem Plan entspricht. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt etwa 3,6 Jahre bei durchschnittlichen Cash-Kosten vor Steuern der Schulden von etwa 2,8 %. Den Erwartungen zufolge werden die im Jahr 2024 fällig werdenden Schulden durch die vorhandenen Barmittel gedeckt werden, wodurch sich die Bruttoverschuldung verringert.

Die Umsetzung der Konzernstrategie verläuft weiterhin gut, wobei für den Zeitraum 2023 bis 2025 ein organischer Liquiditätsüberschuss von rund 2,8 Mrd. € erwartet wird. Mindestens 1,5 Mrd. € werden für den Schuldenabbau verwendet, sodass genügend Spielraum sowohl für die Vergütung der Aktionäre als auch für strategische M&A-Transaktionen mit dem Ziel der Wertschöpfung bleibt.

Ausblick für 2023

Nexi bestätigt den Ausblick 2023 im Einklang mit den mittel- bis langfristigen Wachstumszielen des CMD:

Nettoumsatz : mehr als 7% Wachstum im Jahresvergleich;

: mehr als 7% Wachstum im Jahresvergleich; EBITDA : mehr als 10% Wachstum im Jahresvergleich;

: mehr als 10% Wachstum im Jahresvergleich; Liquiditätsüberschuss : mindestens 600 Mio. € 5 ;

: mindestens 600 Mio. € ; Nettofinanzierungsgrad: ca. 3,0x EBITDA (ca. 2,7x EBITDA inkl. Run-Rate-Synergien), einschließlich der Übernahme des Händler-Zahlungsgeschäfts von Sabadell (angekündigt im Februar 2023, Abschluss voraussichtlich im 4. Quartal 2023);

ca. 3,0x EBITDA (ca. 2,7x EBITDA inkl. Run-Rate-Synergien), einschließlich der Übernahme des Händler-Zahlungsgeschäfts von Sabadell (angekündigt im Februar 2023, Abschluss voraussichtlich im 4. Quartal 2023); Normalisierter Gewinn pro Aktie: über 10% Wachstum im Jahresvergleich.

Wesentliche anschließende Ereignisse

Nexi meldet überdies, dass das nicht-exekutive und nicht-unabhängige Verwaltungsratsmitglied Jeffrey David Paduch aufgrund neuer beruflicher Verpflichtungen seinen Rücktritt mit Wirkung zum 31. Juli 2023 eingereicht hat. Der gesamte Verwaltungsrat dankt Jeffrey David Paduch für sein berufliches Engagement. Ausgehend von Mitteilungen an das Unternehmen und die Öffentlichkeit hält Jeffrey David Paduch zum Zeitpunkt seines Rücktritts keine Aktien des Unternehmens.

In Anbetracht dessen hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft in seiner gestrigen Sitzung nach Erhalt der befürwortenden Stellungnahme des Ausschusses der Abschlussprüfer Francesco Casiraghi als neues nicht-exekutives und nicht-unabhängiges Mitglied kooptiert. Sein Lebenslauf ist auf der Website unter dem Link www.nexigroup.com/en/group/governance/corporate-bodies/ abrufbar.

Francesco Casiraghi wird sein Amt bis zur nächsten Hauptversammlung ausüben und besitzt ab heute keine Aktien von Nexi.

* * *

Der für die Erstellung der Finanzberichte von Nexi verantwortliche Manager, Enrico Marchini, erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Buchhaltungsinformationen mit den Buchhaltungsunterlagen, Büchern und Aufzeichnungen von Nexi S.p.A. übereinstimmen.

Die berichteten Ergebnisse werden von PricewaterhouseCoopers überprüft, die eine begrenzte Revision veröffentlichen werden.

* * *

Haftungsausschluss: Dies ist die englische Übersetzung der italienischen Original-Pressemitteilung "Approvati i risultati finanziari di Gruppo al 30 giugno 2023". Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der italienischen Version ist das italienische Originaldokument für rechtliche Zwecke vorrangig auszulegen.

Nexi

Nexi, ein europäisches PayTech-Unternehmen, operiert in wachstumsstarken, attraktiven europäischen Märkten und technologisch fortschrittlichen Ländern. An der Euronext Mailand notiert, hat Nexi die Größe, geografische Reichweite und Fähigkeiten, den Wandel hin zu einem bargeldlosen Europa voranzutreiben. Mit seinem Portfolio an innovativen Produkten, E-Commerce-Expertise und branchenspezifischen Lösungen ist Nexi in der Lage, die digitale Wirtschaft und das gesamte globale Zahlungsverkehrsökosystem über eine Vielzahl unterschiedlicher Zahlungskanäle und -methoden flexibel zu unterstützen. Mit seiner technologischen Plattform und den erstklassigen Fachkenntnissen des Sektors kann Nexi in drei Marktsegmenten optimal agieren: Merchant Solutions, Issuing Solutions und Digital Banking Solutions. Nexi investiert kontinuierlich in Technologie und Innovation und setzt den Fokus dabei auf zwei grundlegende Prinzipien: gemeinsam mit seinen Partnerbanken die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und neue Geschäftsmöglichkeiten für sie zu schaffen. Nexi setzt auf die Unterstützung von Menschen und Unternehmen aller Größen und transformiert so die Art und Weise, wie Menschen bezahlen und Unternehmen Zahlungen annehmen. Nexi bietet Unternehmen die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen, damit sie ihre Kunden besser bedienen und expandieren können. Indem Zahlungen vereinfacht und Menschen und Unternehmen in die Lage versetzt werden, engere Beziehungen aufzubauen und gemeinsam zu wachsen, bringt Nexi den Fortschritt zum Nutzen aller voran. www.nexi.it/en www.nexigroup.com

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Halbjahr 2023 - Ausgewiesen und normalisiert

Die ausgewiesenen Zahlen zu aktuellen Wechselkursen beinhalten die Übernahme des Händler-Zahlungsgeschäfts von ISP in Kroatien, konsolidiert zum 28. Februar 2023. Die normalisierten Pro-Forma-Zahlen für Fusionen und Übernahmen (also die Übernahme des Händler-Zahlungsgeschäft von ISP in Kroatien zum 1. Januar 2023), zu konstanten Wechselkursen und ohne Einmaleffekte und andere einmalige Ereignisse (z. B. Abschreibung von Kundenverträgen).

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

________________________

1 Die Volumendaten umfassen Verkäufe, internationale Programme und schließen den SIA aus. Für Italien umfassen die Daten auch nationale Programme für das Händler-Zahlungsgeschäft von ISP. Für die nordischen Länder und die DACH-Region umfassen die Daten das reguläre Geschäft und schließen nicht kartenbasierte Transaktionen aus dem E-Commerce aus.

2 Die betriebswirtschaftlichen normalisierten Pro-Forma-Zahlen für 2022 und 2023 sind zu konstanten Wechselkursen und mit konstantem Umfang (für kürzlich abgeschlossene Fusionen und Übernahmen– also die Übernahme des Händler-Zahlungsgeschäft von ISP in Kroatien).

3 Betriebswirtschaftliche Zahl.

4 Nettogewinn, zu dem Einmaleffekte und D&A-Kundenverträge abzüglich Steuern hinzugerechnet werden.

5 Bruttobetrag der latenten Steuern in Höhe von ca. 100 Mio. € im Jahr 2023.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230731505616/de/