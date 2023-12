Finanzierungen im Öl- und Gasgeschäft laufen bis 2040 aus: ING zieht sich aus Branche zurück - ING-Aktie tiefer

Wie die niederländische Bank mitteilte, will sie bis 2040 aus der Finanzierung von Explorations- und Förderaktivitäten für Öl und Gas aussteigen. Gleichzeitig will die ING Groep ihre Finanzierungstätigkeit in der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2025 im Vergleich zu 2022 auf 7,5 Milliarden Euro verdreifachen.

An der Börse in Amsterdam verliert die ING-Aktie zeitweise 1,01 Prozent auf 13,548 Euro.

AMSTERDAM (Dow Jones)