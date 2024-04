Finanzminister Brunner besucht Dänemark

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bricht am heutigen Dienstag zu einer zweitägigen Dienstreise nach Dänemark auf. Er will sich ein Bild über die Ansätze der dänischen Regierung im Bereich der Sozial-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Finanzpolitik machen und in Hirthals den technologischen Stand im Bereich der CO2-Speicherung begutachten.

"Wir wollen von den Besten lernen, und Dänemark gilt in vielen Bereichen als Vorbild, sei es in der Sozialpolitik oder dem Klimaschutz", so Brunner vor seiner Abreise. Brunner hatte vergangenes Jahr gemeinsam mit seinem dänischen Amtskollegen Nicolaj Wammen die "Green Budgeting Alliance" ins Leben gerufen. Diese sammelt Daten zu den Kosten und der ökologischen Wirkung jeder öffentlichen Maßnahme und bildet so eine datenbasierte Grundlage für zukunftsorientierte Budgetentscheidungen im Bereich des Klimaschutzes, so der Minister.

"In der Sozialpolitik setzt Dänemark darauf, dass Migranten erst nach mehreren Jahren legalem Aufenthalt vom Sozialsystem profitieren können. Ähnlich vorbildlich ist das dänische Pensionssystem, das bereits seit vielen Jahren auf eine kapitalgedeckte Vorsorge setzt. Dadurch ist Dänemark weniger stark von demografischen Veränderungen betroffen als beispielsweise Österreich", meinte er weiters.

