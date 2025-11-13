Finning International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finning International lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Finning International 2,84 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,83 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at