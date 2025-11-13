Finolex Cables: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Finolex Cables gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,62 Prozent auf 157,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at