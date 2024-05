First Advantage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Advantage hat sich am 09.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 169,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Advantage 175,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at