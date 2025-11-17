First Baking stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Baking hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Baking ein EPS von 3,18 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,14 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at