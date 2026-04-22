First BanCorp. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - First BanCorp. (FBP) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $88.77 million, or $0.57 per share. This compares with $77.05 million, or $0.47 per share, last year.

Excluding items, First BanCorp. reported adjusted earnings of $88.72 million or $0.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.0% to $279.84 million from $277.06 million last year.

First BanCorp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $88.77 Mln. vs. $77.05 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.47 last year. -Revenue: $279.84 Mln vs. $277.06 Mln last year.