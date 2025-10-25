First Capital Aktie
WKN DE: A0D98G / ISIN: US31942S1042
|
25.10.2025 05:13:39
First Capital Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - First Capital Inc. (FCAP) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $4.48 million, or $1.34 per share. This compares with $2.90 million, or $0.87 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.0% to $10.96 million from $9.13 million last year.
First Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.48 Mln. vs. $2.90 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $0.87 last year. -Revenue: $10.96 Mln vs. $9.13 Mln last year.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Capital Inc
|42,92
|0,37%
