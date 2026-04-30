First Community Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

First Community Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent auf 49,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at