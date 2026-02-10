First Energy Service legte Quartalsergebnis vor

First Energy Service hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent auf 4,85 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at