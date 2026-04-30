First Financial legte Quartalsergebnis vor

First Financial lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,73 Prozent auf 89,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at