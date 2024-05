First Insurance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Insurance hat am 28.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 16,6 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 74,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,5 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

